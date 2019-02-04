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Держстат назвав країни-лідери
з інвестицій в Україну...

Держстат назвав країни-лідери з інвестицій в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 18:54

Держстат назвав країни-лідери з інвестицій в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Прямі інвестиції в економіку України станом на 1 січня 2019 року становили 32 292,9 млн.

Дивися повний текст Держстат назвав країни-лідери з інвестицій в Україну (інфографіка).
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