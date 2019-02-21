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Приватні поїзди і тарифи: що хочуть зробити з залізницею...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Якщо у "Укрзалізниці" з'являться конкуренти, розвиток залізниці в країні отримає новий поштовх.
Дивися повний текст Приватні поїзди і тарифи: що хочуть зробити з залізницею в Україні
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 19:06
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