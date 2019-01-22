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Україна залучила другий кредит
€529 млн під гарантію...

Україна залучила другий кредит €529 млн під гарантію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:01

Україна залучила другий кредит €529 млн під гарантію...

Пропонуємо до обговорення:
28 лютого 2019 року Україна залучила кредит у розмірі 529 млн євро, наданий DeutscheBank.

Дивися повний текст Україна залучила другий кредит €529 млн під гарантію Світового банку.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:02

привлекают инвесторов, а кредит - только выпрашивают!
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