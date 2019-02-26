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Об'єкт в Києві продали на
аукціоні майже на 12000%...

Об'єкт в Києві продали на аукціоні майже на 12000%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:18

Об'єкт в Києві продали на аукціоні майже на 12000%...

Пропонуємо до обговорення:
Нежитлове приміщення в центрі Києва площею понад 137 кв. м продали на аукціоні за 2,1 мільйона гривень.

Дивися повний текст Об'єкт в Києві продали на аукціоні майже на 12000% дорожче від стартової ціни.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:24

Квартиры в этом доме есть в продаже в открытом доступе. И стоимость метра в два раза выше
Moimir
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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