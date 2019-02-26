Нежитлове приміщення в центрі Києва площею понад 137 кв. м продали на аукціоні за 2,1 мільйона гривень.
Дивися повний текст Об'єкт в Києві продали на аукціоні майже на 12000% дорожче від стартової ціни.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:18
Об'єкт в Києві продали на аукціоні майже на 12000%...
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Дивися повний текст Об'єкт в Києві продали на аукціоні майже на 12000% дорожче від стартової ціни.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:24
Квартиры в этом доме есть в продаже в открытом доступе. И стоимость метра в два раза выше
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