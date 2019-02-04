Президент Петро Порошенко заявив, що після переговорів з президентом Словаччини Андреєм Кіскою буде відновлена робота аеропорту Ужгорода.
Дивися повний текст Аеропорт Ужгорода відновить свою роботу після 3 років перерви.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:29
Аеропорт Ужгорода відновить свою роботу після 3 років...
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Дивися повний текст Аеропорт Ужгорода відновить свою роботу після 3 років перерви.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:30
Анонсированные c 15 марта рейсы отменили
Авиакомпания Мотор Сич не подтвердила анонсированное в Facebook открытие рейсов по маршруту Киев-Ужгород с 15 марта.
В справочной службе компании сообщили, что такая возможность рассматривается, но из Киева рейсов пока не будет.
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