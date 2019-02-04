RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аеропорт Ужгорода відновить
свою роботу після 3 років...

Аеропорт Ужгорода відновить свою роботу після 3 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:29

Аеропорт Ужгорода відновить свою роботу після 3 років...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявив, що після переговорів з президентом Словаччини Андреєм Кіскою буде відновлена робота аеропорту Ужгорода.

Дивися повний текст Аеропорт Ужгорода відновить свою роботу після 3 років перерви.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 21:30

Анонсированные c 15 марта рейсы отменили

Авиакомпания Мотор Сич не подтвердила анонсированное в Facebook открытие рейсов по маршруту Киев-Ужгород с 15 марта.

В справочной службе компании сообщили, что такая возможность рассматривается, но из Киева рейсов пока не будет.
Cactus
 
Повідомлень: 890
З нами з: 26.08.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сбербанк декларує прибуток за січень після збитку в 7,6...
R2 » Чет 28 лют, 2019 16:01
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 16:01
cia
Opel оголосив про повернення до Росії після чотирьох...
R2 » Сер 27 лют, 2019 08:47
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 13:24
warlamp
Порошенко розповів про Україну через 5 років 1 ... 15, 16, 17
R2 » Пон 04 лют, 2019 21:24
165 9571
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лют, 2019 22:01
Patrick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.