Це рішення прокоментував глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв під час брифінгу в п’ятницю.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі проти РФ.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:08
"Нафтогаз" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі проти РФ.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:08
Коболев получит 50 миллионов премии из наших налогов? 46 лямов им маловато решили перед выборами срубить еще немного "детишкам на офшорное молочишко"?
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