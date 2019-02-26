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"Нафтогаз" отримав позитивне
рішення арбітражу в Гаазі...

"Нафтогаз" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:08

"Нафтогаз" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі...

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення прокоментував глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв під час брифінгу в п’ятницю.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" отримав позитивне рішення арбітражу в Гаазі проти РФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:08

Коболев получит 50 миллионов премии из наших налогов? 46 лямов им маловато решили перед выборами срубить еще немного "детишкам на офшорное молочишко"?
Джон
 
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