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У МЕРТ пояснили, що є дієвим
інструментом економічного...

У МЕРТ пояснили, що є дієвим інструментом економічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:19

У МЕРТ пояснили, що є дієвим інструментом економічного...

Пропонуємо до обговорення:
Цифровізація економіки і суспільства є дієвим інструментом економічного зростання.

Дивися повний текст У МЕРТ пояснили, що є дієвим інструментом економічного зростання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:20

Степан Кубив это та мразь что уронила гривну в 2 раза? Он будет еще вякать за экономику
alex7gk
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