Цифровізація економіки і суспільства є дієвим інструментом економічного зростання.
Дивися повний текст У МЕРТ пояснили, що є дієвим інструментом економічного зростання.
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:19
У МЕРТ пояснили, що є дієвим інструментом економічного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЕРТ пояснили, що є дієвим інструментом економічного зростання.
Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:20
Степан Кубив это та мразь что уронила гривну в 2 раза? Он будет еще вякать за экономику
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