RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Nokia представила перший у
світі смартфон з п'ятьма...

Nokia представила перший у світі смартфон з п'ятьма...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:56

Nokia представила перший у світі смартфон з п'ятьма...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global, яка розробляє пристрої під брендом Nokia представила п'ятикамерний смартфон Nokia 9 PureView на Всесвітньому мобільному конгресі (Mobile World Confress, MWC 2019) в Барселоні.

Дивися повний текст Nokia представила перший у світі смартфон з п'ятьма камерами (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:56

даешь 10 камер !
yama
 
Повідомлень: 634
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1176 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі 1, 2
R2 » Суб 23 лют, 2019 11:29
17 1060
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лют, 2019 13:22
andrijk777
Microsoft представила безкоштовний Office для...
R2 » Суб 23 лют, 2019 14:45
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 14:46
adikali
Ізраїль відправляє на Місяць перший в історії приватний...
R2 » П'ят 22 лют, 2019 11:26
1 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 12:37
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.