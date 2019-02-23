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Nokia представила перший у світі смартфон з п'ятьма...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:56
Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global, яка розробляє пристрої під брендом Nokia представила п'ятикамерний смартфон Nokia 9 PureView на Всесвітньому мобільному конгресі (Mobile World Confress, MWC 2019) в Барселоні.
Дивися повний текст Nokia представила перший у світі смартфон з п'ятьма камерами (відео)
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Додано: П'ят 01 бер, 2019 22:56
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