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Стала відома середня заробітна плата в січні в Донецькій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 бер, 2019 01:40
Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованій території) в січні 2019 року склала 10045 грн. Порівняно з груднем 2018 року середня зарплата зменшилася на 11,1%.
Дивися повний текст Стала відома середня заробітна плата в січні в Донецькій області
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Додано: Суб 02 бер, 2019 01:40
Отсутствует поправка на коэффициент неплатежей З/П по Донецкой области.
Где в задолженностях ни один фонд заработной платы.
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Kudrjavuy
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