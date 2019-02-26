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Тетяна Сміян: як коректно
оформити купівлю квартири на...

Тетяна Сміян: як коректно оформити купівлю квартири на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 02:29

Тетяна Сміян: як коректно оформити купівлю квартири на...

Пропонуємо до обговорення:
Способи убезпечити себе, оформляючи купівлю квартири на ринку вторинної нерухомості.

Дивися повний текст Тетяна Сміян: як коректно оформити купівлю квартири на ринку вторинної нерухомості?.
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