Пенсійні виплати в Україні будуть підвищені в середньому на 255 гривень.
Дивися повний текст Рева повідомив, на скільки в середньому в березні підвищаться пенсії.
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Додано: Суб 02 бер, 2019 09:30
Рева повідомив, на скільки в середньому в березні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева повідомив, на скільки в середньому в березні підвищаться пенсії.
Додано: Суб 02 бер, 2019 09:30
А как дышали, 17%, 41%, теперь уже 255 гривен и даже 100 гривен. А доплата тем, кто ни дня не работал (вчера в громадской приймальне разъяснили), кто отработал 40 лет и получил на 100 гривен больше, тем дудку. Еще и субсидии сразу, чтоб люди думали, что это пенсия. Идет эта власть лесом с таким подкупом.
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