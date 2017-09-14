RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рева повідомив, на скільки
в середньому в березні...

Рева повідомив, на скільки в середньому в березні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 09:30

Рева повідомив, на скільки в середньому в березні...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійні виплати в Україні будуть підвищені в середньому на 255 гривень.

Дивися повний текст Рева повідомив, на скільки в середньому в березні підвищаться пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87641
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 09:30

А как дышали, 17%, 41%, теперь уже 255 гривен и даже 100 гривен. А доплата тем, кто ни дня не работал (вчера в громадской приймальне разъяснили), кто отработал 40 лет и получил на 100 гривен больше, тем дудку. Еще и субсидии сразу, чтоб люди думали, что это пенсия. Идет эта власть лесом с таким подкупом.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20236
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1985 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 450, 451, 452
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4510 237551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2019 19:08
Sommer
"Укрзалізниця" повідомила, скільки їй треба мільярдів на...
R2 » Чет 28 лют, 2019 16:50
5 90
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2019 11:40
Kudrjavuy
Рева пообіцяв ріст власних надходжень до ПФУ
R2 » Чет 28 лют, 2019 15:05
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 16:33
Patrick

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.