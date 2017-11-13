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НБУ реалізував населенню 32
тис. шт. інвестиційних монет

НБУ реалізував населенню 32 тис. шт. інвестиційних монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 09:55

НБУ реалізував населенню 32 тис. шт. інвестиційних монет

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшим попитом користуються срібні монети, що пояснюється їх меншою ціною в порівнянні з золотими.

Дивися повний текст НБУ реалізував населенню 32 тис. шт. інвестиційних монет.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 09:55

К тезису "выкупил у населения 240..., что подтвержает спрос...".

Ничего это не потдверждает.

В НБУ попробуй ещё продать...

Пробовал как-то продать в НБУ купленную у них же инвестиционную монету (золото). Не взяли. При том, что капсула не открывалась. Хранилась в сухом и тёплом помещении. И я был уверен на 100%, что проблем не будет.

Хорошо хоть Юнекс выручил.

Не рекомендую к покупке. Лучше брать слитки. Ликвидность выше.
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Vial
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