Найбільшим попитом користуються срібні монети, що пояснюється їх меншою ціною в порівнянні з золотими.
Дивися повний текст НБУ реалізував населенню 32 тис. шт. інвестиційних монет.
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Додано: Суб 02 бер, 2019 09:55
НБУ реалізував населенню 32 тис. шт. інвестиційних монет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ реалізував населенню 32 тис. шт. інвестиційних монет.
Додано: Суб 02 бер, 2019 09:55
К тезису "выкупил у населения 240..., что подтвержает спрос...".
Ничего это не потдверждает.
В НБУ попробуй ещё продать...
Пробовал как-то продать в НБУ купленную у них же инвестиционную монету (золото). Не взяли. При том, что капсула не открывалась. Хранилась в сухом и тёплом помещении. И я был уверен на 100%, что проблем не будет.
Хорошо хоть Юнекс выручил.
Не рекомендую к покупке. Лучше брать слитки. Ликвидность выше.
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