Компанія Strategy Analytics опублікувала власну статистику по світовому ринку "розумних" наручних годинників: продажі цих гаджетів швидко зростають.
Дивися повний текст На Apple Watch припадає половина світового ринку смарт-годинників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 бер, 2019 11:12
На Apple Watch припадає половина світового ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Apple Watch припадає половина світового ринку смарт-годинників.
Додано: Суб 02 бер, 2019 11:12
Зачем они нужны? В мобилках есть все сервисы, при том в старых китайских и дешевых. Развод.
|