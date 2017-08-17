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На Apple Watch припадає
половина світового ринку...

На Apple Watch припадає половина світового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 11:12

На Apple Watch припадає половина світового ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Strategy Analytics опублікувала власну статистику по світовому ринку "розумних" наручних годинників: продажі цих гаджетів швидко зростають.

Дивися повний текст На Apple Watch припадає половина світового ринку смарт-годинників.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 11:12

Зачем они нужны? В мобилках есть все сервисы, при том в старых китайских и дешевых. Развод.
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