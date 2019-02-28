RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лише 16-та частина українців
за кордоном стоїть на...

Лише 16-та частина українців за кордоном стоїть на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 11:39

Лише 16-та частина українців за кордоном стоїть на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.

Дивися повний текст Лише 16-та частина українців за кордоном стоїть на консульському обліку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87644
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 11:39

Раньше за постановку на консульский учет ничего не брали, да и то надо было за 300 км приехать что бы стать на него, а теперь так еще и 18 Евро стали брать. Семью из 5 человек зарегистрировать так день убить и 100 евро отдать. Потому идут лесом...
civ
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальна зарплата українців у січні зросла майже на 10%... 1, 2
R2 » Чет 28 лют, 2019 20:26
15 376
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2019 20:31
AlifeSoft
Експресом на "Бориспіль" користуються лише 4% пасажирів...
R2 » Чет 28 лют, 2019 13:06
7 190
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 бер, 2019 09:32
sequence
Мадуро вивозить золото, за кордоном уже не менше 8 тонн...
R2 » Чет 28 лют, 2019 14:09
2 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лют, 2019 14:39
jr_diava88

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (68400)
02.03.2019 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.