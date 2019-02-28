Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.
Дивися повний текст Лише 16-та частина українців за кордоном стоїть на консульському обліку.
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Додано: Суб 02 бер, 2019 11:39
Лише 16-та частина українців за кордоном стоїть на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 16-та частина українців за кордоном стоїть на консульському обліку.
Додано: Суб 02 бер, 2019 11:39
Раньше за постановку на консульский учет ничего не брали, да и то надо было за 300 км приехать что бы стать на него, а теперь так еще и 18 Евро стали брать. Семью из 5 человек зарегистрировать так день убить и 100 евро отдать. Потому идут лесом...
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