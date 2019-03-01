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Держстат назвав, скільки українців
живуть за межею бідності

Держстат назвав, скільки українців живуть за межею бідності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 12:58

Держстат назвав, скільки українців живуть за межею бідності

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані наводить Державна служба статистики.

Дивися повний текст Держстат назвав, скільки українців живуть за межею бідності.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 12:58

Зарплату свыше 5 тыс. грн. в январе-сентябре 2018 года получали лишь 27% людей.

Как это сочетается со средней зарплатой 9 000 грн? За счет Коболева?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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