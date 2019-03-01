Такі дані наводить Державна служба статистики.
Дивися повний текст Держстат назвав, скільки українців живуть за межею бідності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 бер, 2019 12:58
Держстат назвав, скільки українців живуть за межею бідності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав, скільки українців живуть за межею бідності.
Додано: Суб 02 бер, 2019 12:58
Как это сочетается со средней зарплатой 9 000 грн? За счет Коболева?
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
|