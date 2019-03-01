Ольга Богомолець із фракції “Блока Петра Порошенка” є найзаможнішою кандидаткою в президенти .
Дивися повний текст Стала відома найзаможніша кандидатка в Президенти (інфографіка).
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Додано: Суб 02 бер, 2019 14:25
Стала відома найзаможніша кандидатка в Президенти...
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Дивися повний текст Стала відома найзаможніша кандидатка в Президенти (інфографіка).
Додано: Суб 02 бер, 2019 14:25
С учето украинских реалий: Тимошенко безусловно, и с большим отрывом опережает Богомолец .
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