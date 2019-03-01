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Стала відома найзаможніша
кандидатка в Президенти...

Стала відома найзаможніша кандидатка в Президенти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 14:25

Стала відома найзаможніша кандидатка в Президенти...

Пропонуємо до обговорення:
Ольга Богомолець із фракції “Блока Петра Порошенка” є найзаможнішою кандидаткою в президенти .

Дивися повний текст Стала відома найзаможніша кандидатка в Президенти (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 14:25

С учето украинских реалий: Тимошенко безусловно, и с большим отрывом опережает Богомолец .
zloy_ukr
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