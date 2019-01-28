Зростання реального ВВП Китаю, як очікується, сповільниться до 6,4% в 2019 році з 6,6% торік
Дивися повний текст Експерти пророкують Китаю стагнацію.
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Додано: Суб 02 бер, 2019 15:09
Експерти пророкують Китаю стагнацію
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Дивися повний текст Експерти пророкують Китаю стагнацію.
Додано: Суб 02 бер, 2019 15:09
Зростання на 6,4% в рік це вже стагнація? Та це просто шалене зростання, якщо хтось не в курсі.
Додано: Суб 02 бер, 2019 15:18
уахаха))) настоящие эксперты говорили о стагнации 2-3 года назад ))) ... статистика дутая об этом столько же лет говорят )))
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