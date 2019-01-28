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Експерти пророкують
Китаю стагнацію

Експерти пророкують Китаю стагнацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 15:09

Експерти пророкують Китаю стагнацію

Пропонуємо до обговорення:
Зростання реального ВВП Китаю, як очікується, сповільниться до 6,4% в 2019 році з 6,6% торік

Дивися повний текст Експерти пророкують Китаю стагнацію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 15:09

Зростання на 6,4% в рік це вже стагнація? Та це просто шалене зростання, якщо хтось не в курсі.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 15:18

уахаха))) настоящие эксперты говорили о стагнации 2-3 года назад ))) ... статистика дутая об этом столько же лет говорят )))
luckymix
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