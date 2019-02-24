Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст Став відомий максимальний розмір субсидії.
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Додано: Суб 02 бер, 2019 19:00
Став відомий максимальний розмір субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Став відомий максимальний розмір субсидії.
Додано: Суб 02 бер, 2019 19:11
Интересно, что это за человек такой, и на какое имущество получает такую субсидию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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