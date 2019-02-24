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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 19:00

Став відомий максимальний розмір субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст Став відомий максимальний розмір субсидії.
R2
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