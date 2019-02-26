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Лише 8% українських працівників
задоволені начальством

Лише 8% українських працівників задоволені начальством
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 20:35

Лише 8% українських працівників задоволені начальством

Пропонуємо до обговорення:
Чверть українців вважають свого начальника «слизьким типом».

Дивися повний текст Лише 8% українських працівників задоволені начальством.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 20:35

Вот это реальная причина миграции трудоспособного населения за рубеж. Феодальное мудачье в руковостве. Зачастую чей-то низкокомпетентный блат среди управленцев. Низкие зарплаты - лишь одна из производных этого.
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