Чверть українців вважають свого начальника «слизьким типом».
Дивися повний текст Лише 8% українських працівників задоволені начальством.
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Додано: Суб 02 бер, 2019 20:35
Лише 8% українських працівників задоволені начальством
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 8% українських працівників задоволені начальством.
Додано: Суб 02 бер, 2019 20:35
Вот это реальная причина миграции трудоспособного населения за рубеж. Феодальное мудачье в руковостве. Зачастую чей-то низкокомпетентный блат среди управленцев. Низкие зарплаты - лишь одна из производных этого.
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