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Energizer показав
смартфон-цеглину на 18 000 мАг

Energizer показав смартфон-цеглину на 18 000 мАг
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2019 22:29

Energizer показав смартфон-цеглину на 18 000 мАг

Пропонуємо до обговорення:
Сучасний смартфон Energizer Power Max P18K Pop має батарею на 18 000 мАг.

Дивися повний текст Energizer показав смартфон-цеглину на 18 000 мАг.
R2
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