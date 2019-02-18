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Energizer показав смартфон-цеглину на 18 000 мАг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 бер, 2019 22:29
Пропонуємо до обговорення:
Сучасний смартфон Energizer Power Max P18K Pop має батарею на 18 000 мАг.
Дивися повний текст Energizer показав смартфон-цеглину на 18 000 мАг
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Додано: Суб 02 бер, 2019 22:30
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