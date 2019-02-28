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НБУ оштрафував "Мегабанк"
на 6 мільйонів за переведення...

НБУ оштрафував "Мегабанк" на 6 мільйонів за переведення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 01:46

НБУ оштрафував "Мегабанк" на 6 мільйонів за переведення...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) після перевірок з питань запобігання відмиванню нелегальних доходів і фінансуванню тероризму оштрафував ПАТ "Мегабанк" на суму 6,2 мільйона гривень.

Дивися повний текст НБУ оштрафував \"Мегабанк\" на 6 мільйонів за переведення коштів у готівку.
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