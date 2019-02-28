Про це повідомляє прес-служба ФССУ.
Дивися повний текст Минулого року держава оплатила майже 38 000 лікарняних днів.
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Додано: Нед 03 бер, 2019 11:25
Минулого року держава оплатила майже 38 000 лікарняних днів
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Дивися повний текст Минулого року держава оплатила майже 38 000 лікарняних днів.
Додано: Нед 03 бер, 2019 11:27
Какая держава? А не сами работники, наполняющие фонд?
Даже удивительно, что не написали, что оплатил лично ПАП со своего кармана
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