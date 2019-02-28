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Минулого року держава оплатила
майже 38 000 лікарняних днів

Минулого року держава оплатила майже 38 000 лікарняних днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 11:25

Минулого року держава оплатила майже 38 000 лікарняних днів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФССУ.

Дивися повний текст Минулого року держава оплатила майже 38 000 лікарняних днів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 11:27

Какая держава? А не сами работники, наполняющие фонд?

Даже удивительно, что не написали, что оплатил лично ПАП со своего кармана
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