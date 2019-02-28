Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2019 року склала 62,6 млрд грн.
Дивися повний текст Заборгованість українців за комуналку становить 62 млрд грн - Держстат.
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Додано: Нед 03 бер, 2019 12:43
Заборгованість українців за комуналку становить 62 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість українців за комуналку становить 62 млрд грн - Держстат.
Додано: Нед 03 бер, 2019 12:43
По 2 косаря на брата или по 6 на среднюю семью, т.е. за 2 с лишним месяца не платят. Европейские тарифы не всем по плечу.
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