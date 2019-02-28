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Заборгованість українців за
комуналку становить 62 млрд...

Заборгованість українців за комуналку становить 62 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 12:43

Заборгованість українців за комуналку становить 62 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець січня 2019 року склала 62,6 млрд грн.

Дивися повний текст Заборгованість українців за комуналку становить 62 млрд грн - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 12:43

По 2 косаря на брата или по 6 на среднюю семью, т.е. за 2 с лишним месяца не платят. Европейские тарифы не всем по плечу.
summacut
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