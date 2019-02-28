У рейтингу з швидким скороченням працездатного населення Україна посідає одне з перших місць.
Дивися повний текст Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з найбільш стрімким скороченням працездатного населення.
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Додано: Нед 03 бер, 2019 18:52
Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з найбільш стрімким скороченням працездатного населення.
Додано: Нед 03 бер, 2019 18:52
Ну какое оно трудоспособное. Если украинец едет в Европу, то в 90% случаев он устраивается на неквалифицированную работу не требующую ни навыков, ни знаний.
Додано: Нед 03 бер, 2019 19:47
Re: Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з...
На таку масу бажаючих ніяких вакансій не вистачить, будь-яких, де зарплата втричі вища, ніж на Батьківщині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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