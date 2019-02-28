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Україна стала одним з лідерів
у рейтингу країн з...

Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 18:52

Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з...

Пропонуємо до обговорення:
У рейтингу з швидким скороченням працездатного населення Україна посідає одне з перших місць.

Дивися повний текст Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з найбільш стрімким скороченням працездатного населення.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 18:52

Ну какое оно трудоспособное. Если украинец едет в Европу, то в 90% случаев он устраивается на неквалифицированную работу не требующую ни навыков, ни знаний.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2019 19:47

Re: Україна стала одним з лідерів у рейтингу країн з...

  AlifeSoft написав:Ну какое оно трудоспособное. Если украинец едет в Европу, то в 90% случаев он устраивается на неквалифицированную работу не требующую ни навыков, ни знаний.

На таку масу бажаючих ніяких вакансій не вистачить, будь-яких, де зарплата втричі вища, ніж на Батьківщині.
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