У квітні 2019 року всі українські банки повинні будуть випускати картки Visa, які зможуть підтримувати опцію безконтактної оплати.
Дивися повний текст Банківські картки Visa будуть випускатися за новими стандартами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 бер, 2019 16:11
Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банківські картки Visa будуть випускатися за новими стандартами.
Додано: Вів 05 бер, 2019 16:11
"Visa будет менять размер комиссий interchange по картам, и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой. Это необходимо для того, чтобы стимулировать банки продвигать бесконтактные расчеты.,"
Эм... Уважаемая редакция. Где логика статьи?
Уменьшить комиссию с магнитной полосой, что бы развивать бесконтактную технологию. Чё?
Додано: Вів 05 бер, 2019 18:38
Пользуясь случаем, передаю привет жадинам из Приватбанка, которые нынче бесплатную MasterCard «Карту-ключ до рахунку» и корпоративную карту выдают без чипа и без NFC, хотя раньше давали с чипом. Хотят от клиентов выцыганить денежку за «карту класса World».
Карта без чипа, без возможности бесконтактной оплаты, которую можно просто взять и скопировать на «белый пластик» — сейчас это дикий анахронизм, это небезопасно. Их просто надо перестать выпускать.
Додано: Вів 05 бер, 2019 21:51
Re: Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...
Комиссию получит банк, который выпустил карту. Чем правильнее карты, тем больше получит.
Додано: Сер 06 бер, 2019 13:31
На самом деле, исходя из логики статьи, большую комиссию банк получит за расчеты с помощью магнитки а не пейпаса. Поэтому и не логично, потому что комиссия снижена за расчеты чипом (пейпасом)
Додано: Сер 06 бер, 2019 13:42
Re: Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...
"и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой"
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:22
Теж був неприємно здивований Приватбанком: вислали картку-ключ без чіпа і паперову інструкцію до картки, де зображена картка з чіпом. Це просто неповага.
|