RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банківські картки Visa будуть
випускатися за новими...

Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 16:11

Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2019 року всі українські банки повинні будуть випускати картки Visa, які зможуть підтримувати опцію безконтактної оплати.

Дивися повний текст Банківські картки Visa будуть випускатися за новими стандартами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89697
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 16:11

"Visa будет менять размер комиссий interchange по картам, и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой. Это необходимо для того, чтобы стимулировать банки продвигать бесконтактные расчеты.,"
Эм... Уважаемая редакция. Где логика статьи?
Уменьшить комиссию с магнитной полосой, что бы развивать бесконтактную технологию. Чё?
magneet
 
Повідомлень: 212
З нами з: 15.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 18:38

Пользуясь случаем, передаю привет жадинам из Приватбанка, которые нынче бесплатную MasterCard «Карту-ключ до рахунку» и корпоративную карту выдают без чипа и без NFC, хотя раньше давали с чипом. Хотят от клиентов выцыганить денежку за «карту класса World».

Карта без чипа, без возможности бесконтактной оплаты, которую можно просто взять и скопировать на «белый пластик» — сейчас это дикий анахронизм, это небезопасно. Их просто надо перестать выпускать.
kastaneda
 
Повідомлень: 145
З нами з: 16.04.13
Подякував: 220 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 21:51

Re: Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...

magneet написав:"Visa будет менять размер комиссий interchange по картам, и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой. Это необходимо для того, чтобы стимулировать банки продвигать бесконтактные расчеты.,"
Эм... Уважаемая редакция. Где логика статьи?
Уменьшить комиссию с магнитной полосой, что бы развивать бесконтактную технологию. Чё?
Комиссию получит банк, который выпустил карту. Чем правильнее карты, тем больше получит.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2019 13:31

  qwe_ua написав:
magneet написав:"Visa будет менять размер комиссий interchange по картам, и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой. Это необходимо для того, чтобы стимулировать банки продвигать бесконтактные расчеты.,"
Эм... Уважаемая редакция. Где логика статьи?
Уменьшить комиссию с магнитной полосой, что бы развивать бесконтактную технологию. Чё?
Комиссию получит банк, который выпустил карту. Чем правильнее карты, тем больше получит.



На самом деле, исходя из логики статьи, большую комиссию банк получит за расчеты с помощью магнитки а не пейпаса. Поэтому и не логично, потому что комиссия снижена за расчеты чипом (пейпасом)
magneet
 
Повідомлень: 212
З нами з: 15.02.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2019 13:42

Re: Банківські картки Visa будуть випускатися за новими...

magneet написав:На самом деле, исходя из логики статьи, большую комиссию банк получит за расчеты с помощью магнитки а не пейпаса. Поэтому и не логично, потому что комиссия снижена за расчеты чипом (пейпасом)


"и снизит снизит комиссии для операций по картам с магнитной полосой"
qwe_ua
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:22

  kastaneda написав:Пользуясь случаем, передаю привет жадинам из Приватбанка, которые нынче бесплатную MasterCard «Карту-ключ до рахунку» и корпоративную карту выдают без чипа и без NFC, хотя раньше давали с чипом. Хотят от клиентов выцыганить денежку за «карту класса World».

Карта без чипа, без возможности бесконтактной оплаты, которую можно просто взять и скопировать на «белый пластик» — сейчас это дикий анахронизм, это небезопасно. Их просто надо перестать выпускать.

Теж був неприємно здивований Приватбанком: вислали картку-ключ без чіпа і паперову інструкцію до картки, де зображена картка з чіпом. Це просто неповага.
Sergius
 
Повідомлень: 106
З нами з: 08.04.12
Подякував: 458 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Територіальні дороги України будуть відновлювати за...
R2 » Пон 08 лип, 2019 15:25
2 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лип, 2019 09:52
blueiceua
Парцхаладзе розповів, як будуть боротися із заторами на... 1, 2
R2 » Чет 04 лип, 2019 20:40
10 407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лип, 2019 14:37
BIGor
У Єгипті будуть використовувати українські трамваї
R2 » Нед 23 чер, 2019 10:49
6 287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 10:23
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.