ну да ну да
овернайт це звичайний безстроковий депозит де треба відхаркати 18+1.5% податків
а ОВДП - 0% податків
далі включайте мозг і рахуйте
PS ставки по бумагам ростуть, по депо-найтам падають
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:55
Re: Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
ну да ну да
овернайт це звичайний безстроковий депозит де треба відхаркати 18+1.5% податків
а ОВДП - 0% податків
далі включайте мозг і рахуйте
PS ставки по бумагам ростуть, по депо-найтам падають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:12
10% овернай - 8%
У МЕНЯ 12%- 9.8%
10% ОВГЗ - это около 0.25грн в месяц от условных 33.2 (25 копеек пятак)
у меня было евро по 33.2 в последний раз, я его продал по 33.9 Но мог по 34.2
евро 34.2-33.2 - 1 грн - 0.1-0.155% остаток ------1.15грн
ОВГЗ 10% . Я заработал ------0.25.
В ИТОГЕ: УкрГаз дал 40%. 0.25грн в 4 раза меньше чем 1.1грн
Если континенты начнут умирать, курс гривны будут 80грн за 1$.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:14
отредактировал
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:43
proftpd66
Есть частные истории, а есть статистика.
JNK +170% в дол за 16 лет.
А Однушка на Оболоне по дешевела
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:42
10% это не очень много. На игре на контрабасе можно заработать 30% за 2 месяца.
Это не частная история. например, сейчас минфин США объявляет что мы будем печатать 8трлр. Я меняю гривну на евро, евро сразу 1.6. Я заработал за 1 месяц 600% годовых
ЕВРО уже дорожала именно так, после того как США объявил про печать денег.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:19
Додано: Суб 19 гру, 2020 09:39
proftpd66
А ЕЦБ объявит что напечатает 10Т. И через год кус 1.15, и доллар по 23 грн. Будет профит со знаком минус
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:33
у нас условно лежит гривна/евро/доллар - "овернайт". Если это будет, то мы меняем евро на гривну или на доллар. Хоть в 3 часа ночи. Или на любую валюту.
От куда возьмется профицит со знаком минус ?
(В Укргаз клоуны постоянно чинят свой банк, не работает постоянно.)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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