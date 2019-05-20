RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які податки потрібно заплатити
при отриманні спадщини

Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 20:09

Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89251
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 20:09

А если от матери или дедушки?
kozlodoev
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.08.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 20:38

  kozlodoev написав:А если от матери или дедушки?

:lol:
Статья для кого написана???
"Если в 2018 году физическое лицо получило в наследство от отца или от бабушки недвижимое имущество, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается налогом".

НАЛОГА НЕТ.
Watcher
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 31.05.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 21:07

Re: Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини

батьків - родителей...
qwe_ua
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 04:49

  kozlodoev написав:А если от матери или дедушки?

Да какие налоги? Оформляется все на офшор, имущество вносится в уставник, акции дарятся или по ген.доверенности, в случае смерти владельца, сразу "продаются" кем надо кому надо на другой своей офшорке - и 0 налогов.

Схема рабочая, гарантирована гарантом и проверена на кузне :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2859 раз.
Подякували: 1748 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 10:57

  EKO написав:
  kozlodoev написав:А если от матери или дедушки?



Схема рабочая, гарантирована гарантом и проверена на кузне :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=xiJ6DaCpbhI
В данный момент - Пакуй чемоданы пока не стало горячо - :D
p_a_l
 
Заблокований
Повідомлень: 2127
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2019 19:07

  Watcher написав:
  kozlodoev написав:А если от матери или дедушки?

:lol:
Статья для кого написана???
"Если в 2018 году физическое лицо получило в наследство от отца или от бабушки недвижимое имущество, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается налогом".

НАЛОГА НЕТ.

Есть только оплата услуг нотариуса.
Мазанка-3000грн
Участок под застройку-3000
Участок ОСГ -3000
Пенсия, пропавший вклад в Ошаде, майновий сертифікат, и т.д - по 3000грн (можно не оформлять)
Еще какие то платежи 150-1000
lel
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:20

Дедушка нерезидент(Гражданин РФ) умер, оставил в наследство квартиру в Украине резиденту Украины.
Вопрос, нужно ли платить 18% от рыночной (оценочной) стоимости квартиры для получения квартиры резиденту Украины,
и при ее продажи в дальнейшем.
Спасибо за ответ.
visa7day
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Умови для становлення середнього класу потрібно створити...
R2 » Пон 10 чер, 2019 15:16
5 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 чер, 2019 08:37
Vagabondo
Верховний суд зобов'язав "Донецьку залізницю" заплатити...
R2 » Сер 29 тра, 2019 23:17
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2019 23:17
awant
МВФ порадив Німеччині зменшити податки
R2 » Пон 20 тра, 2019 10:36
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 10:37
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12418)
11.06.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.