Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини.
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Додано: Пон 11 бер, 2019 20:09
Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини.
Додано: Пон 11 бер, 2019 20:38
Додано: Пон 11 бер, 2019 21:07
Re: Які податки потрібно заплатити при отриманні спадщини
батьків - родителей...
Додано: Вів 12 бер, 2019 04:49
Да какие налоги? Оформляется все на офшор, имущество вносится в уставник, акции дарятся или по ген.доверенности, в случае смерти владельца, сразу "продаются" кем надо кому надо на другой своей офшорке - и 0 налогов.
Схема рабочая, гарантирована гарантом и проверена на кузне
Додано: Вів 12 бер, 2019 10:57
В данный момент - Пакуй чемоданы пока не стало горячо -
Додано: Вів 12 бер, 2019 19:07
Есть только оплата услуг нотариуса.
Мазанка-3000грн
Участок под застройку-3000
Участок ОСГ -3000
Пенсия, пропавший вклад в Ошаде, майновий сертифікат, и т.д - по 3000грн (можно не оформлять)
Еще какие то платежи 150-1000
Додано: Вів 11 чер, 2019 07:20
Дедушка нерезидент(Гражданин РФ) умер, оставил в наследство квартиру в Украине резиденту Украины.
Вопрос, нужно ли платить 18% от рыночной (оценочной) стоимости квартиры для получения квартиры резиденту Украины,
и при ее продажи в дальнейшем.
Спасибо за ответ.
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