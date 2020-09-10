Скільки грошей мінімум вам потрібно на місяць?...

Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:23

Подскажите, живу с мамой, последний месяц отдал ей 200 долларов на всё про всё. Сколько платим по счетам даже не знаю, кв.2-х комнатная.



Я так понимаю получается моё питание 5тыс.грн(только не нужно, пожалуйста, писать что она готовит и она мама и т.п.). Меня интересует, это нормально 5тыс.грн в месяц? Не голодаю. Она сама готовит что считает нужным-ну и я ем и не жалуюсь.



Хотел уточнить, за меньше вообще реально прожить или я крахабор и т.п.?



Просто совсем недавно я ей давал 100долларов и плюс коммуналку сколько она говорила-и хватало, а в прошлом месяце дал 200 с дуру, ну и она взяла конечно же(такой человек по натуре-сколько не дай всё берёт).



Забот у неё нет, фактически думаю готовка её сильно и не напрягает, но хочется понять экономит она с меня или нет...реально вообще экономить с 5тыс.грн в месяц?