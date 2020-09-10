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Скільки грошей мінімум вам потрібно на місяць?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 бер, 2019 10:55
які 300 баксів мінімалка???
до чого тут виживання????????
ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТЬ ЗА РОБОТУ, ЦЕ НЕ СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
писи: у польщі мінімалка 600 баксів на місяць, при цьому внп на душу населення 13,8 тисяч баксів. в україні внп на душу населення 2.5 тисячі баксів. нескладні розрахунки дають цифру мінімалки в україні десь 110 баксів. тобто ще раз: якщо українська економіка виробляє на душу населення більш ніж в 5 разів менше, ніж польска, то чого мінімалка має відрізнятися вдвічі?
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simpson_ukrainian
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Додано: Пон 18 бер, 2019 13:25
SMOKE написав:
Я вам выше написал расчет и меню. На 250грн в день на человека питание дома, это если с красной рыбой только. Давайте считать на 1500 грн Фоззи последний раз
Чудочадо пюрешки ребенку 10 штук 200 г баночки- 130 грн
Вода детская по 6 л -3шт- 75 грн
Картошка 5 кг - 50грн
Лук- 2 кг- 28 грн
Морковь2кг- 25 грн
Масло подс2 бутылки- 50грн
Скумбрия горяч копчения- 2 рыбки- 80грн
Грепфрут- 2кг- 54грн
Апельсины 3кг- 75 грн
Курица филе- 4кг- 320грн
Свинина биток-2 кг- 280грн
Минтай- 2кг- 160грн
Креветка1.5кг- 250грн
Сумма 1577 грн.
Это по памяти и на 3 взрослых за неделю не сьесть. По весу не подбивал, но толкалось тяжело.
Бытовой химией Вы ЕЖЕДНЕВНО не пользуетесь?
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Cris
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Додано: Пон 18 бер, 2019 14:28
Cris написав:
Бытовой химией Вы ЕЖЕДНЕВНО не пользуетесь?
это выгодней закупить оптом - хотябы по 10 бутылок или ящику или взять если кто-какие акции проводит.
а так пачка соды (в АТБ около 10 грн.) старая футболка и/или газета - универсальное средство )
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Вів 19 бер, 2019 11:52
Шановні форумчани!
Що думаєте про те, скільки потрібно коштів на дитину (дітей) на місяць?
Залишайте свої коментарі, діліться своїми думками та розрахунками.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:23
Подскажите, живу с мамой, последний месяц отдал ей 200 долларов на всё про всё. Сколько платим по счетам даже не знаю, кв.2-х комнатная.
Я так понимаю получается моё питание 5тыс.грн(только не нужно, пожалуйста, писать что она готовит и она мама и т.п.). Меня интересует, это нормально 5тыс.грн в месяц? Не голодаю. Она сама готовит что считает нужным-ну и я ем и не жалуюсь.
Хотел уточнить, за меньше вообще реально прожить или я крахабор и т.п.?
Просто совсем недавно я ей давал 100долларов и плюс коммуналку сколько она говорила-и хватало, а в прошлом месяце дал 200 с дуру, ну и она взяла конечно же(такой человек по натуре-сколько не дай всё берёт).
Забот у неё нет, фактически думаю готовка её сильно и не напрягает, но хочется понять экономит она с меня или нет...реально вообще экономить с 5тыс.грн в месяц?
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plysovik0303
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:45
35-45 т.грн. у нас уходит в месяц на семью из 4 чел. В Запорожье.
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nesterov_vitaliy
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