Про це він заявив під час наради з питань монетизації субсидій та індексації пенсій.
Дивися повний текст Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій.
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Додано: Вів 19 бер, 2019 20:55
Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій.
Додано: Вів 19 бер, 2019 22:41
более 22% пенсионеров получили по 100 гривен
- да за такое молиться надо на Порошенко
Додано: Сер 20 бер, 2019 15:22
Сьогдні отримав пенсію. За 42 роки колгоспного стажу добавка до пенсії склала 0,6 процента. Очікував, як і обіцяли, індексацію від 10 до 41 процента. Коментувати, чи не потрібно?
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:57
Re: Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсі
Хто обіцяв? Серйозна прибавка була тільки для тих, хто при 40+ роках колгоспного стажу отримував мінімалку. А тим, хто отримував близько 2000 і не мали нічого підвищувати...
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