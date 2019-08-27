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Розенко: уряд не буде відкладати
процес підвищення пенсій

Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 20:55

Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час наради з питань монетизації субсидій та індексації пенсій.

Дивися повний текст Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 20:56

Даёшь рост инфляции. Ох уж эти предвыборные популисты.
dramiel87
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2019 22:41

более 22% пенсионеров получили по 100 гривен
- да за такое молиться надо на Порошенко
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 15:22

Сьогдні отримав пенсію. За 42 роки колгоспного стажу добавка до пенсії склала 0,6 процента. Очікував, як і обіцяли, індексацію від 10 до 41 процента. Коментувати, чи не потрібно?
grigory_ustimenko
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:57

Re: Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсі

Хто обіцяв? Серйозна прибавка була тільки для тих, хто при 40+ роках колгоспного стажу отримував мінімалку. А тим, хто отримував близько 2000 і не мали нічого підвищувати...
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