Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 18 кві, 2019 18:16
Инвестиции — способ сохранить и приумножить деньги, обеспечив себе и своей семье достойное будущее. Вкладывая определенную сумму, через какое-то время вы получаете проценты или возвращаете больше, чем вложили.
Finance.ua помогает разобраться во всех инструментах инвестирования, публикуя обзоры депозитных ставок, рассказывая про возможные риски и выгоды от вложения денег в акции, ОВГЗ, недвижимость. Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы про инвестиции и ответили в видео.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:13
Окружной административный суд принял решение, что национализация Приватбанка была незаконной.
Цель нашего видео успокоить читателей, так как это решение только окружного суда, еще возможна цепочка апелляций, поэтому пока не будет принято окончательное решение переживать не стоит.
«Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. В очередной раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность», — сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:14
Хватит пользоваться наличкой и доставать кошелек туда сюда. Оплачивайте телефоном все свои покупки.
Благодаря NFC - теперь такая возможность есть у всех.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:15
Кредитная история может быть нескольких видов:
• положительная (хорошая) - если заемщик погашал все кредиты в срок, выполнял все условия договора и не допускал просрочек;
• отрицательная (плохая) - если заемщик не оплачивал ссуды вовремя, нарушал какие-либо условия договора или вовсе не возвращал займы;
• чистая - если человек не пользовался услугами кредитных организаций и кредитными картами.
Ответ, как же исправить кредитную историю вы найдете в видео.
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