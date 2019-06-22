Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 10:08

Будет ли дефолт в Украине 2019?

В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?

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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 09:59

Дмитрий Дубилет о фишках monobank [эксклюзив для Finance.ua]



В видео Дмитрий отвечает на вопросы наших пользователях про:
- обновлений интерфейс раздела депозиты;
- опцию динамичного CVС2 и в чем ее плюсы.
- BankID и возможности для клиентов.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:23

Что влияет на решение по кредиту?


В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 10:45

В этом видео мы расскажем какой банк самый народный по версии FinAwards 2019.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 08:56

Как оплатить коммунальные услуги онлайн?


Мы расскажем, как вы можете оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома, да еще и без комиссии
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:57

  Модератор написав:
Мы расскажем, как вы можете оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома, да еще и без комиссии

Или ЕГРПОУ или ЄДРПОУ поправьте в видео.
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