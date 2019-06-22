Youtube канал - Finance.ua

В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 30 тра, 2019 10:08
Будет ли дефолт в Украине 2019?
В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?
Додано: Вів 04 чер, 2019 09:59
Дмитрий Дубилет о фишках monobank [эксклюзив для Finance.ua]
В видео Дмитрий отвечает на вопросы наших пользователях про:
- обновлений интерфейс раздела депозиты;
- опцию динамичного CVС2 и в чем ее плюсы.
- BankID и возможности для клиентов.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:23
Что влияет на решение по кредиту?
В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:45
В этом видео мы расскажем какой банк самый народный по версии FinAwards 2019.
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:56
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Мы расскажем, как вы можете оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома, да еще и без комиссии
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:57
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