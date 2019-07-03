Youtube канал - Finance.ua

В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 30 тра, 2019 10:08
Будет ли дефолт в Украине 2019?
В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?
Додано: Вів 04 чер, 2019 09:59
Дмитрий Дубилет о фишках monobank [эксклюзив для Finance.ua]
В видео Дмитрий отвечает на вопросы наших пользователях про:
- обновлений интерфейс раздела депозиты;
- опцию динамичного CVС2 и в чем ее плюсы.
- BankID и возможности для клиентов.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:23
Что влияет на решение по кредиту?
В этом видео мы расскажем, что влияет на принятие решение по кредиту?
1. гражданство
2. внешний вид
3. прописка
4. возраст
5. место работы
6. размер зарплаты
7. трудовой стаж
8. кредитный рейтинг
9. судимость
Додано: Вів 11 чер, 2019 10:45
В этом видео мы расскажем какой банк самый народный по версии FinAwards 2019.
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:56
Как оплатить коммунальные услуги онлайн?
Мы расскажем, как вы можете оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома, да еще и без комиссии
Додано: Нед 23 чер, 2019 12:57
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:27
ol_zy спасибо, к сожалению исправить уже не возможно. Мы уже не можем внутри видео править.
Додано: Вів 25 чер, 2019 09:27
В этом видео вы узнаете, что дети думают о банках и финансах.
Мы узнаем ответы на следующие вопросы:
1. Что такое деньги?
2. Кто самый богатый человек?
3. Что такое прибыль?
4. Что такое банк?
5. Кто такой банкир?
6. Что такое депозит?
7. Что такое кредит?
8. Где можно больше всего заработать?
9. Как вы зарабатываете деньги?
10. Как ты тратишь свои деньги?
11. Что такое доллар?
12. Если доллар растет – это хорошо?
13. 1 млн. долларов это сколько?
14. Кто такой миллиардер?
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:45
Что нужно знать оформляя кредит онлайн на карту? [Рейтинг МФ
В этом видео мы расскажем про методологию рейтинга МФО и его уникальность.
Рассмотрим 5 ключевых критериев:
02:09 - Доступность и актуальность информации на сайте
02:39 - Качество обслуживания в контакт-центре
03:11 - Количество каналов погашения кредита
03:36 - Наличие программ лояльности
03:54 - Возможность при желании получить оффлайн (бумажный) договор кредитования
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:51
Мнение эксперта [курс, инфляция, депозитные ставки]
В этом видео мы разберем важные вопросы финансового рынка, а именно:
Что означает выпуск банкноты в 1000 грн [означает ли это, что инфляция набирает темп и неизбежна в ближайшие месяцы]?
Что будет с депозитными ставками далее - будут ли они снижаться или наоборот стоит ждать их роста ближе к осени или осенью?
Что будет с курсом валют?
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