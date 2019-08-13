Youtube канал - Finance.ua

|
|
|
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Пон 08 лип, 2019 10:17
Что будет с курсом и как долго курс будет падать?
В этом видео мы расскажем, почему курс падает и как долго будет падать.
Межбанк закрылся падением котировок. На закрытии межбанка американский доллар в покупке подешевел на 11 копеек, в продаже на 11 копеек. Евро подешевел в покупке и в продаже — на 25 копеек.
Додано: Пон 15 лип, 2019 11:26
Как курс влияет на стоимость недвижимости и депозитные ставк
В этом видео эксперт расскажет при каком колебании курса стоит вкладывать в недвижимость, а при каком стоит накапливать денежные средства на депозитах. Осветит факторы, которые влияют на рост и снижение курса валюты. Даст оценку колебаниям на рынке валют и недвижимости.
Ознакомиться с этими вопросами вы можете по следующим time points:
00:47 - Причины колебания курса
02:50 - При каком курсе покупать валюту
03:48 - Что будет с курсом на следующей недели
05:22 – Как курс влияет на депозитные ставки
06:13 – Как курс влияет на стоимость недвижимости
08:38 –Топ 3 совета от эксперта при покупки недвижимости
Додано: Пон 22 лип, 2019 08:03
Что делать если задержали или отменили рейс?
В этом видео мы расскажем, что делать если ваш рейс отменили или задержали:
Отмена рейса
01:14 - отмена рейса за 2 недели
02:39 - отмена рейса за пару часов
03:33 - вариант 1. Решение: альтернативный рейс
04:22 - вариант 2. Решение: возврат средств за билет
Задержка рейса
06:26 - задержка рейса более чем на 24 часов
06:41 - задержка рейса более чем на сутки
07:04 - задержка рейса от 2 до 5 часов
08:00 - документы, которые нужны для подачи претензии
Для надежного и хорошего отдыха рекомендуем Лучшие кредитные карты с кэшбэком
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:15
В этом видео мы расскажем о двух способах открытия счета для СПД: онлайн и оффлайн. Мы поделимся опытом того, как можно открыть счет через отделения и сколько на это уходит время и как это происходит онлайн. А также поделимся тарифами.
Основные моменты видео смотрите по time points:
01:39 – оффлайн оформление счета для СПД
02:41 – онлайн оформление счета для СПД
04:15 – распаковка продукта Evolute by OTPbank
05:40 - тарифы Evolute by OTPbank
08:31 - отзыв клиента про боли СПД
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:39
Будет ли курс валюты продолжать падать в августе 2019?
В этом видео финансовый эксперт расскажет про:
00:28 - причины падения курса доллара и евро
02:35 - как долго курс будет падать
05:50 - будет ли 1 доллар по 20 грн.
05:54 - чего ожидать от курса в августе 2019
08:38 - куда инвестировать при стабильном курсе
10:42 - как проверить банкноту 100 долларов на подлинность
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:53
Курс растет. Чего ожидать в августе 2019?
Ознакомиться с этими вопросами вы можете по следующим time points:
00:19 - Почему курс растет?
06:13 - Чего ожидать в августе?
08:16 - Опыт, как Алина заработала 146 % годовых за неделю
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:11
Курс валют: анализ, прогноз и рекомендации
В этом видео финансовый эксперт расскажет про: актуальный вопрос, который волнует подписчиков канала finance.ua, а именно: причины снижения курса, что будет дальше и стоит ли покупать доллар сегодня.
Анализ, прогноз и рекомендации от эксперта расставят все точки.
|