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Youtube канал - Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:00
Finance.ua запускает конкурс, в котором украинские студенты могут выиграть оплату обучения в своем вузе на сумму 18000 грн. Участие в конкурсе бесплатное.
В этом видео вы узнаете, кто может принять участие в конкурсе и что для этого нужно сделать.
В описании к видео указана дополнительная информация и временные рамки конкурса.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:02
В этом видео финансовый эксперт расскажет про актуальные вопросы, которые волнуют подписчиков канала Finance.ua, а именно:
00:31 - Как повлияет на экономику Украины принятие Закона о депутатской неприкосновенности
02:53 - Что будет с инфляцией , будет ли она снижаться, как обещали ранее, и что будет с учетной ставкой НБУ?
09:07 - Что будет с ценами и что на них влияет?
09:50 - К чему приведет открытие рынка земли? Какие примерные сроки реализации?
12:31 - Перспективы курса
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:41
Новое видео ютуб-канала Finance.ua посвящено теме налоговой амнистии
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:23
В этом видео мы рассмотрим тему валюта, анализ и рекомендации.
Обсудим важные вопросы:
Основные причины, почему сейчас курс падает?
Что может повлиять на курс в ближайшее время?
Какой курс ожидать к концу осени 2019?
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Додано: Сер 25 вер, 2019 14:23
В этом видео мы посетили конференцию PayTech Ukraine 2019 и расскажем о трендах рынка платежей и переводов Украины.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18
Обсудим важные вопросы:
Почему доллар падает, а цены растут?
Что делать гражданам, которые закупили валюту дороже в начале года?
Прогноз курса
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:20
В этом видео мы рассмотрим тему: «Бюджет Украины».
Обсудим важные вопросы:
Как формируют бюджет?
Основные предварительные показатели бюджета: минимальная зп
Почему закладывают курс и как его считают?
Почему часто бюджеты Украины заранее не реалистичны?
Роль Верховной Рады в формирование бюджета?
Наибольшие проблемы бюджета Украины?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:40
Курс доллара пошел вниз. Мы сняли экстренный выпуск, в котором наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что будет дальше с курсом валют?
Будет ли курс снижаться в ближайшее время или будет только расти?
Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту?
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:01
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что сейчас происходит с курсом? Какие сейчас существуют негативные факторы влияния на курс, а какие позитивные? Чего ожидать в ближайшую неделю?
Будет ли введен налог на наличный валютообмен?
Что происходит с ПриватБанком и чего ожидать в ближайшее время?
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