Youtube канал - Finance.ua

В этом видео финансовый эксперт расскажет про актуальные вопросы, которые волнуют подписчиков канала Finance.ua, а именно:
00:31 - Как повлияет на экономику Украины принятие Закона о депутатской неприкосновенности 02:53 - Что будет с инфляцией , будет ли она снижаться, как обещали ранее, и что будет с учетной ставкой НБУ? 09:07 - Что будет с ценами и что на них влияет? 09:50 - К чему приведет открытие рынка земли? Какие примерные сроки реализации? 12:31 - Перспективы курса
В этом видео мы рассмотрим тему: «Бюджет Украины».
Обсудим важные вопросы:
Как формируют бюджет? Основные предварительные показатели бюджета: минимальная зп Почему закладывают курс и как его считают? Почему часто бюджеты Украины заранее не реалистичны? Роль Верховной Рады в формирование бюджета? Наибольшие проблемы бюджета Украины?
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что сейчас происходит с курсом? Какие сейчас существуют негативные факторы влияния на курс, а какие позитивные? Чего ожидать в ближайшую неделю? Будет ли введен налог на наличный валютообмен? Что происходит с ПриватБанком и чего ожидать в ближайшее время?