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Youtube канал - Finance.ua
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:00

Конкурс: Finance.ua подарит 18000 грн. на обучение

Finance.ua запускает конкурс, в котором украинские студенты могут выиграть оплату обучения в своем вузе на сумму 18000 грн. Участие в конкурсе бесплатное.


В этом видео вы узнаете, кто может принять участие в конкурсе и что для этого нужно сделать.
В описании к видео указана дополнительная информация и временные рамки конкурса.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:02

Что будет с экономикой Украины в ближайшее время?



В этом видео финансовый эксперт расскажет про актуальные вопросы, которые волнуют подписчиков канала Finance.ua, а именно:

00:31 - Как повлияет на экономику Украины принятие Закона о депутатской неприкосновенности
02:53 - Что будет с инфляцией , будет ли она снижаться, как обещали ранее, и что будет с учетной ставкой НБУ?
09:07 - Что будет с ценами и что на них влияет?
09:50 - К чему приведет открытие рынка земли? Какие примерные сроки реализации?
12:31 - Перспективы курса
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:41

Новое видео ютуб-канала Finance.ua посвящено теме налоговой амнистии :arrow: :

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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:23

Взлетит ли курс?


В этом видео мы рассмотрим тему валюта, анализ и рекомендации.

Обсудим важные вопросы:

Основные причины, почему сейчас курс падает?
Что может повлиять на курс в ближайшее время?
Какой курс ожидать к концу осени 2019?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:23

PayTech Ukraine 2019 [Новинки и тренды денежных переводов]


В этом видео мы посетили конференцию PayTech Ukraine 2019 и расскажем о трендах рынка платежей и переводов Украины.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:18

Почему доллар падает, а цены растут? - объяснение эксперта



Обсудим важные вопросы:

Почему доллар падает, а цены растут?
Что делать гражданам, которые закупили валюту дороже в начале года?
Прогноз курса
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:20

Бюджет Украины: все,что вы боялись спросить


В этом видео мы рассмотрим тему: «Бюджет Украины».

Обсудим важные вопросы:

Как формируют бюджет?
Основные предварительные показатели бюджета: минимальная зп
Почему закладывают курс и как его считают?
Почему часто бюджеты Украины заранее не реалистичны?
Роль Верховной Рады в формирование бюджета?
Наибольшие проблемы бюджета Украины?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:40

Валютная лихорадка: последствия и что будет дальше?



Курс доллара пошел вниз. Мы сняли экстренный выпуск, в котором наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:

Что будет дальше с курсом валют?
Будет ли курс снижаться в ближайшее время или будет только расти?
Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:01

Каким будет курс доллара? Вернут ли Приватбанк Коломойскому?



В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:

Что сейчас происходит с курсом? Какие сейчас существуют негативные факторы влияния на курс, а какие позитивные? Чего ожидать в ближайшую неделю?
Будет ли введен налог на наличный валютообмен?
Что происходит с ПриватБанком и чего ожидать в ближайшее время?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:04

В этом видео мы расскажем, как вы можете получить быстро и бесплатно в Приват24 электронную цифровую подпись для заполнения электронной декларации.



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