Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03

Валюту качает: как сохранить свои деньги?



В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:

Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?


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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:10

Зеленая Карта (для авто) при выезде за границу


Страховка на машину (Грин Кард) - это международный вариант ОСАГО.
«Зеленая карта» просто необходима при выезде за границу!

В этом видео мы расскажем:

Об актуальных ценах на страховку
Лайфхаки, как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD

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Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5840
З нами з: 25.01.06
Подякував: 66 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
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