Youtube канал - Finance.ua

В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03
Валюту качает: как сохранить свои деньги?
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:10
Зеленая Карта (для авто) при выезде за границу
Страховка на машину (Грин Кард) - это международный вариант ОСАГО.
«Зеленая карта» просто необходима при выезде за границу!
В этом видео мы расскажем:
Об актуальных ценах на страховку
Лайфхаки, как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD
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