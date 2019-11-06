Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03

Валюту качает: как сохранить свои деньги?



В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:

Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?


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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:10

Зеленая Карта (для авто) при выезде за границу


Страховка на машину (Грин Кард) - это международный вариант ОСАГО.
«Зеленая карта» просто необходима при выезде за границу!

В этом видео мы расскажем:

Об актуальных ценах на страховку
Лайфхаки, как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD

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З нами з: 25.01.06
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:34

Будет ли скачок курса в начале ноября 2019?


В этом видео наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua:

Какой будет курс доллара и евро?
Как повлияло понижение учетной ставки НБУ на курс?
Какие факторы сдерживают курс?
Чего ожидать в ближайшую неделю?
Как повлияет на курс отмена лимита на покупку валюты?
Какой курс ожидать на начала ноября 2019?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:06

Прогноз мировых валют на 2020 год



В этом видео наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua:

Какой будет курс доллара и евро в 2020 году?
Что происходит на мировом рынке?
Перспективы основных мировых валют в 2020 году?
Как отразится на гривне стагнация мировой экономики?
Какие последствия влечет за собой снижение ставки ФРС США?
Как отразиться на курсе евро программа количественного смягчения от Европейского Центрального Банка?
Влияние предстоящих выборов и решения о выходе из ЕС на британский фунт?
Какая валюта будет самой надежной и ликвидной инвестицией?

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Ірина_
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З нами з: 14.09.13
Подякував: 261 раз.
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  #<1 ... 3456
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