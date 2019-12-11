Youtube канал - Finance.ua

В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03
Валюту качает: как сохранить свои деньги?
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на волнующие вопросы:
Что сейчас происходит с курсом? Чего ожидать в ближайшую неделю?
В какую валюту лучше вкладывать деньги?
Что происходит со ставками по депозитам?
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:10
Зеленая Карта (для авто) при выезде за границу
Страховка на машину (Грин Кард) - это международный вариант ОСАГО.
«Зеленая карта» просто необходима при выезде за границу!
В этом видео мы расскажем:
Об актуальных ценах на страховку
Лайфхаки, как сэкономить на покупке полиса GREEN CARD
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:34
Будет ли скачок курса в начале ноября 2019?
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua:
Какой будет курс доллара и евро?
Как повлияло понижение учетной ставки НБУ на курс?
Какие факторы сдерживают курс?
Чего ожидать в ближайшую неделю?
Как повлияет на курс отмена лимита на покупку валюты?
Какой курс ожидать на начала ноября 2019?
Додано: Чет 07 лис, 2019 11:06
Прогноз мировых валют на 2020 год
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua:
Какой будет курс доллара и евро в 2020 году?
Что происходит на мировом рынке?
Перспективы основных мировых валют в 2020 году?
Как отразится на гривне стагнация мировой экономики?
Какие последствия влечет за собой снижение ставки ФРС США?
Как отразиться на курсе евро программа количественного смягчения от Европейского Центрального Банка?
Влияние предстоящих выборов и решения о выходе из ЕС на британский фунт?
Какая валюта будет самой надежной и ликвидной инвестицией?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:20
Газовый контракт: что будет с долларом в ближайшее время?
В этом видео наш финансовый эксперт ответил на актуальные вопросы пользователей канала Finance.ua:
Что будет, если Украина не подпишет газовый контракт?
Прогноз курса доллара и евро на неделю
Додано: Чет 21 лис, 2019 15:00
Как сэкономить на коммунальных услугах?
Тарифы на коммунальные услуги снизить мы не сможем, но почему бы не сэкономить на коммунальных платежах?
Стоит ли ставить бойлер? А газовый счетчик?
Что такое многотарифный счетчик электроэнергии?
Додано: Чет 28 лис, 2019 12:22
Выгоден ли электрокар и что будет с курсом?
В этом полезном видео мы расскажем кому и почему выгоден электрокар. Эксклюзивно! Вся правда о электромобилях.
Для тех, кто ждет очередной выпуск о прогнозе курса валют, наш финансовый эксперт расскажет:
что будет с долларом
ждать ли обвала курса
прогноз валютных котировок на ближайшую неделю
Додано: Чет 05 гру, 2019 14:32
Мировой кризис: последствия для курса гривны
В этом видео мы расскажем о причинах и последствиях мирового и финансово-экономического кризиса в Украине.
А вы верите, что мир на пороге глобального финансового кризиса?
Мы насчитали 3 серьезных признака приближающегося кризиса 2020:
- торговая война между США и Китаем набирает обороты
- крупнейшие мировые экономики замедляются
- инвесторы начинают выходить из рисковых активов
А также наш неизменный эксперт расскажет о прогнозе курса валют до конца 2019 года.
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:52
Нормандская встреча, ОВГЗ, МВФ [что будет с долларом?]
В этом видео поговорим о важных актуальных вопросах для Украины
9 декабря состоялась нормандская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции.
Итоги встречи, к чему пришла нормандская четвёрка?
Новая программа МВФ: Украина получит 5,5 млрд долларов
ОВГЗ пирамида? Как отдавать долги?
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