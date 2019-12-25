|
|
Youtube канал - Finance.ua
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:34
Прогноз для Украины на 2020 год: курс валюты, земля, долги
01:21 курс валют 2020, какие факторы на него повлияют. Оптимистический сценарий для гривны
02:49 пессимистический сценарий для гривны
03:59 запуск рынка земли
06:11 почему оплата по ОВГЗ не повлияет существенно на курс доллара?
09:26 курс доллара к концу 2019 года
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5878
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 408 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор