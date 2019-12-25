RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Відео-новини
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:34

Прогноз для Украины на 2020 год: курс валюты, земля, долги



01:21 курс валют 2020, какие факторы на него повлияют. Оптимистический сценарий для гривны
02:49 пессимистический сценарий для гривны
03:59 запуск рынка земли
06:11 почему оплата по ОВГЗ не повлияет существенно на курс доллара?
09:26 курс доллара к концу 2019 года
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 25.01.06
Подякував: 67 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron