Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:34
Прогноз для Украины на 2020 год: курс валюты, земля, долги
01:21 курс валют 2020, какие факторы на него повлияют. Оптимистический сценарий для гривны
02:49 пессимистический сценарий для гривны
03:59 запуск рынка земли
06:11 почему оплата по ОВГЗ не повлияет существенно на курс доллара?
09:26 курс доллара к концу 2019 года
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Додано: Чет 02 січ, 2020 17:16
Дорогие наши пользователи, поздравляем вас с Новым Годом!
Нашему правительству много чего нужно сделать в 2020 году, что бы поднять экономику страны и подарить нам стабильность. Объявляем План челлендж: говорим о своих "хотелках" для Украины и посмотрим, оправдает ли руководство страны наши надежды.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:56
Предлагаем вашему вниманию уникальную финансовую игру "Ближе к клиенту".
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Додано: Чет 16 січ, 2020 12:16
ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить
00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:59
После скандальных аудиозаписей о ситуации в Украине и с оскорбительными характеристиками в сторону главы государства, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Финансовые рынки пока вяло отреагировали на его заявление, а наш финансовый эксперт расскажет, что может быть на самом деле.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:10
В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет об инфляции, росте цен и как это влияет на курс валюты. А также в выпуске обсудим, зачем обнародовали аудиозаписи разговора Гончарука и руководства Минфина и НБУ.
01:13 Объективен ли курс гривны
06:23 Можно ли ждать отката цен
08:54 комментарии эксперта к скандальной ситуации с премьер-министром Гончаруком
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