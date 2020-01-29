Youtube канал - Finance.ua

Прогноз для Украины на 2020 год: курс валюты, земля, долги
01:21 курс валют 2020, какие факторы на него повлияют. Оптимистический сценарий для гривны 02:49 пессимистический сценарий для гривны 03:59 запуск рынка земли 06:11 почему оплата по ОВГЗ не повлияет существенно на курс доллара? 09:26 курс доллара к концу 2019 года
Дорогие наши пользователи, поздравляем вас с Новым Годом!
Нашему правительству много чего нужно сделать в 2020 году, что бы поднять экономику страны и подарить нам стабильность. Объявляем План челлендж: говорим о своих "хотелках" для Украины и посмотрим, оправдает ли руководство страны наши надежды.
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ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить
00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19 02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19 06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса? 08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы
После скандальных аудиозаписей о ситуации в Украине и с оскорбительными характеристиками в сторону главы государства, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Финансовые рынки пока вяло отреагировали на его заявление, а наш финансовый эксперт расскажет, что может быть на самом деле.
В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет об инфляции, росте цен и как это влияет на курс валюты. А также в выпуске обсудим, зачем обнародовали аудиозаписи разговора Гончарука и руководства Минфина и НБУ.
01:13 Объективен ли курс гривны 06:23 Можно ли ждать отката цен 08:54 комментарии эксперта к скандальной ситуации с премьер-министром Гончаруком
Минфин впервые за пять лет разместил 7-летние ОВГЗ. Спрос превышал предложение . Конечно, ведь Украина имеет одну из самых высоких доходностей ОВГЗ и занимает третье место в рейтинговом списке. Почему же доходность так высока, как она формируется? Смотрите в новом видео комментарии финансового эксперта Алексея Козырева. Также, он растолкует, почему курс доллара снова взлетает и даст прогноз на начало февраля
00:43 Аукцион по продаже ОВГЗ 28.01.20, облигации с 7-ми летним сроком 04:26 как формируется доходность по ОВГЗ и почему в Украине она так высока 08:05 кто является основным покупателем ОВГЗ и почему 11:52 почему вырос курс доллара. Прогноз курса на следующую неделю