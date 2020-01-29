Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:34

Прогноз для Украины на 2020 год: курс валюты, земля, долги



01:21 курс валют 2020, какие факторы на него повлияют. Оптимистический сценарий для гривны
02:49 пессимистический сценарий для гривны
03:59 запуск рынка земли
06:11 почему оплата по ОВГЗ не повлияет существенно на курс доллара?
09:26 курс доллара к концу 2019 года
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:16

С Новым Годом! План челлендж на 2020 год



Дорогие наши пользователи, поздравляем вас с Новым Годом!

Нашему правительству много чего нужно сделать в 2020 году, что бы поднять экономику страны и подарить нам стабильность. Объявляем План челлендж: говорим о своих "хотелках" для Украины и посмотрим, оправдает ли руководство страны наши надежды.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:56

Игра "Ближе к клиенту"

Предлагаем вашему вниманию уникальную финансовую игру "Ближе к клиенту".

Сотрудники нашей компании стали участниками команд кредитного и инвестиционного направления : мы брали кредиты онлайн в МФО и оффлайн в банках, оформляли депозиты, покупали и продавали валюту, покупали акции компаний, инвестировали в Finhab и многое другое. В общем, мы делали всё, что бы узнать, с чем сталкиваются читатели наших порталов finance.ua и minfin.com.ua при выборе финансовых продуктов да и сами собрали колоссальный опыт по управлению личными финансами

Смотрите, что с этого получилось!

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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:16

ФОПы: всё, что вы боялись спросить

ФОП - это самый популярный вариант ведения предпринимательской деятельности в Украине, и, по этому поводу, есть о чем поговорить

00:45 вопрос юристу по Постановлению НБУ №162 от 27.12.19
02:02 комментарии эксперта касательно Постановления НБУ №162 от 27.12.19
06:02 почему ФОП так интересен для большого бизнеса?
08:39 ФОПы и IT сфера: специфика работы

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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:59

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука

После скандальных аудиозаписей о ситуации в Украине и с оскорбительными характеристиками в сторону главы государства, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Финансовые рынки пока вяло отреагировали на его заявление, а наш финансовый эксперт расскажет, что может быть на самом деле.

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:10

Инфляция, цены, курс: что происходит в Украине?



В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет об инфляции, росте цен и как это влияет на курс валюты. А также в выпуске обсудим, зачем обнародовали аудиозаписи разговора Гончарука и руководства Минфина и НБУ.

01:13 Объективен ли курс гривны
06:23 Можно ли ждать отката цен
08:54 комментарии эксперта к скандальной ситуации с премьер-министром Гончаруком
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:11

Взлет курса и ОВГЗ [что происходит с рынком]



Минфин впервые за пять лет разместил 7-летние ОВГЗ. Спрос превышал предложение . Конечно, ведь Украина имеет одну из самых высоких доходностей ОВГЗ и занимает третье место в рейтинговом списке. Почему же доходность так высока, как она формируется? Смотрите в новом видео комментарии финансового эксперта Алексея Козырева. Также, он растолкует, почему курс доллара снова взлетает и даст прогноз на начало февраля

00:43 Аукцион по продаже ОВГЗ 28.01.20, облигации с 7-ми летним сроком
04:26 как формируется доходность по ОВГЗ и почему в Украине она так высока
08:05 кто является основным покупателем ОВГЗ и почему
11:52 почему вырос курс доллара. Прогноз курса на следующую неделю


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Ірина_
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