RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Відео-новини
/
Youtube канал - Finance.ua

Youtube канал - Finance.ua
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:15

Лучшие кредитные карты Украины

FinAwards — это ежегодная церемония, учредителями которой выступают «Минфин» и Finance.ua. Ее цель – определить и наградить лучшие розничные банки и их продукты. Организатором премии выступила одна из ведущих конференц-площадок BankOnline.
Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?



Подписывайтесь на Finance.ua и не пропускайте интересные видео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 14.09.13
Подякував: 310 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:09

Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет

По оценкам ООН в 2050 году на планете будет жить почти ❗10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.

Атмосфера нагревается, загрязняются реки, вырубаются леса, а людей становится всё больше. Будет ухудшаться экологическая обстановка.

Искусственный интеллект начнет вытеснять людей, безработица может возрасти. Чем же занять этих людей?



Подписывайтесь на Finance.ua и не пропускайте интересные видео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 14.09.13
Подякував: 310 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:23

  Ірина_ написав:Подписывайтесь на Finance.ua и не интересные видео

:)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10723
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6594 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 11:40

  Вкладчик1234 написав:
  Ірина_ написав:Подписывайтесь на Finance.ua и не интересные видео

:)

:mrgreen:
Спасибо большое, исправила!

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 14.09.13
Подякував: 310 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:33

Валюта стремительно дорожает. На рынке паника, что происходи



Сегодня обсудим с финансовым экспертом Алексеем Козыревым горячие темы для Украины и мировой экономики:

Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти. После срыва сделки ОПЕК цены на нефть упали ниже $40. Как это повлияет на мировую экономику?

Почему отменили аукцион ОВГЗ 10 марта. Как теперь латать дыры?

Какие факторы повлияли на скачок курса доллара и евро?


Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 14.09.13
Подякував: 310 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24661)
11.03.2020 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.