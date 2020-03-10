Youtube канал - Finance.ua

Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: Пон 02 бер, 2020 16:15
Лучшие кредитные карты Украины
FinAwards — это ежегодная церемония, учредителями которой выступают «Минфин» и Finance.ua. Ее цель – определить и наградить лучшие розничные банки и их продукты. Организатором премии выступила одна из ведущих конференц-площадок BankOnline.
Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:09
Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет
По оценкам ООН в 2050 году на планете будет жить почти ❗10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.
Атмосфера нагревается, загрязняются реки, вырубаются леса, а людей становится всё больше. Будет ухудшаться экологическая обстановка.
Искусственный интеллект начнет вытеснять людей, безработица может возрасти. Чем же занять этих людей?
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:23
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 05 бер, 2020 11:40
Спасибо большое, исправила!
С ув.
Додано: Сер 11 бер, 2020 16:33
Валюта стремительно дорожает. На рынке паника, что происходи
Сегодня обсудим с финансовым экспертом Алексеем Козыревым горячие темы для Украины и мировой экономики:
Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти. После срыва сделки ОПЕК цены на нефть упали ниже $40. Как это повлияет на мировую экономику?
Почему отменили аукцион ОВГЗ 10 марта. Как теперь латать дыры?
Какие факторы повлияли на скачок курса доллара и евро?
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