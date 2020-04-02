Youtube канал - Finance.ua

Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 02 бер, 2020 17:15
Лучшие кредитные карты Украины
FinAwards — это ежегодная церемония, учредителями которой выступают «Минфин» и Finance.ua. Ее цель – определить и наградить лучшие розничные банки и их продукты. Организатором премии выступила одна из ведущих конференц-площадок BankOnline.
Банки оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.
Какие же кредитные карты стали лучшими по версии FinAwards 2020?
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:09
Что будет с экономикой и человечеством через 100 лет
По оценкам ООН в 2050 году на планете будет жить почти ❗10 млрд человек, при этом около 70% будут жить в городах. Чем больше рождается людей, тем больше требуется ресурсов, которых и без того не хватает.
Атмосфера нагревается, загрязняются реки, вырубаются леса, а людей становится всё больше. Будет ухудшаться экологическая обстановка.
Искусственный интеллект начнет вытеснять людей, безработица может возрасти. Чем же занять этих людей?
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:23
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:40
Спасибо большое, исправила!
С ув.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:33
Валюта стремительно дорожает. На рынке паника, что происходи
Сегодня обсудим с финансовым экспертом Алексеем Козыревым горячие темы для Украины и мировой экономики:
Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти. После срыва сделки ОПЕК цены на нефть упали ниже $40. Как это повлияет на мировую экономику?
Почему отменили аукцион ОВГЗ 10 марта. Как теперь латать дыры?
Какие факторы повлияли на скачок курса доллара и евро?
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:22
Обвал цен на нефть. Сможет ли от этого выиграть Украина?
На этой неделе произошло самое большое падение цен на нефть с 1991 года, они обвалились на 30%
«Черный понедельник» на финансовых и нефтяном рынках спровоцировало наложение двух событий – дальнейшее распространение коронавируса, которое спровоцировало снижение спроса на нефтепродукты, и результаты встречи стран альянса ОПЕК+.
Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти. На главной оси противостояния оказались Саудовская Аравия и Россия. Саудиты настаивала на том, чтобы соглашение о сокращении добычи нефти было продлено на весь 2020 г., но Россия отказалась от этого.
Как это повлияет на основных мировых игроков, а также, самое главное, как снижение цен на нефть отразиться на Украине расскажет нам финансовый эксперт Юрий Гусев.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:24
Як перевірити свій страховий стаж онлайн
Пенсійний фонд України надає можливість кожному, через Вебпортал (portal.pfu.gov.ua) перевірити чи своєчасно і чи в повному обсязі роботодавець сплачує за нього внески (з моменту впровадження персоніфікованого обліку, тобто з 2000 року), адже період сплати цих внесків і їх розмір безпосередньо впливають на величину майбутньої пенсії.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:45
Обвал гривны: причины и что будет с курсом
Паника из-за коронавируса, валютные качели на международных рынках, обвал фондовых и сырьевых рынков – всё это дает возможность спекулянтам существенно заработать.
Алексей Козырев расскажет, почему просела гривна и чего ожидать от нынешней ситуации в мире. Также, эксперт даст прогноз на неделю по курсу валют.
Додано: Чет 19 бер, 2020 19:41
Экономика на карантине: обмен валют, спасение гривны и нефть
Во время карантина Finance.ua вместе с Алексеем Козыревым еще больше старается держать руку на пульсе, что бы вы были в курсе всех событий и их последствий:
Почему банки переходят на обмен валюты онлайн и почему в кассах нет валюты? Как долго это может продолжаться, сколько ждать этих "самолетов" с долларами?
Нефть все ниже... Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.. Что будет дальше? На какой цифре может находиться "дно черного золота" и как это отразится на курсе валют?
Как долго НБУ сможет "спасать" гривну на межбанке? Какой запас сегодня у регулятора, и на сколько его может хватить. Если валютная паника будет продолжаться, какой план "Б" может осуществить НБУ?
Прогноз курса на следующую неделю
Додано: Чет 26 бер, 2020 19:24
Чрезвычайная ситуация и карантин: что ждать от курса, золота
В сегодняшнем видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет следующие вопросы:
Что значит для Украины и ее граждан введение чрезвычайной ситуации?
На днях Рожкова заявила, что переформатирование работы банковской системы не остановило банковское кредитование. Что же делать физлицам, у которых кредиты в банках?
Стоит ли рассматривать покупку золота как альтернативу депозитам в текущее время
Прогноз курса валют и факторы, которые на него действуют
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