Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:19

Как пережить карантин в условиях изоляции [советы психолога]


Даем старт челенджу #залишаюсьвдома Самые интересные спикеры раскроют актуальные вопросы.

Сегодня мы в гостях у Александра Олешко [тренера-психотерапевта, гештальт-терапевта, эксперта в личном консультировании и публичных выступлениях], который ответит на такие вопросы:

Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина
Правила работы удаленно
Как следить за тем, какую информацию вы "употребляете"
Как человек может поддержать своих родных и близких, тех кто оказался без работы в это время, или заболел коронавирусом. Как вести себя с пожилыми родственниками

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