Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19

Как пережить карантин в условиях изоляции [советы психолога]


Даем старт челенджу #залишаюсьвдома Самые интересные спикеры раскроют актуальные вопросы.

Сегодня мы в гостях у Александра Олешко [тренера-психотерапевта, гештальт-терапевта, эксперта в личном консультировании и публичных выступлениях], который ответит на такие вопросы:

Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина
Правила работы удаленно
Как следить за тем, какую информацию вы "употребляете"
Как человек может поддержать своих родных и близких, тех кто оказался без работы в это время, или заболел коронавирусом. Как вести себя с пожилыми родственниками

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:16

Коронавірус та боротьба за економіку: шок пропозицій, попиту



Сьогодні челендж #залишаюсьвдома підтримала Марія Репко [заступниця директора Центру економічної стратегії]

Центр економічної стратегії – неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики

У відео почуємо про таке:

Які проблеми зараз характерні для економік світу в цілому
Що роблять та мають робити уряди країн в часи коронакризи
"Шок пропозиції – шок попиту – шок очікувань"
Сфери, в яких першочергово потрібно проводити антикризові заходи

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Ірина_
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З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:36

  Ірина_ написав:

Сьогодні челендж #залишаюсьвдома підтримала Марія Репко [заступниця директора Центру економічної стратегії]

Центр економічної стратегії – неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики

У відео почуємо про таке:

Які проблеми зараз характерні для економік світу в цілому
Що роблять та мають робити уряди країн в часи коронакризи
"Шок пропозиції – шок попиту – шок очікувань"
Сфери, в яких першочергово потрібно проводити антикризові заходи

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Девушку плохо слышно. Можно ее попросить сесть поближе?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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