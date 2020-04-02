Youtube канал - Finance.ua

Даем старт челенджу #залишаюсьвдома Самые интересные спикеры раскроют актуальные вопросы.
Сегодня мы в гостях у Александра Олешко [тренера-психотерапевта, гештальт-терапевта, эксперта в личном консультировании и публичных выступлениях], который ответит на такие вопросы:
Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина
Правила работы удаленно
Как следить за тем, какую информацию вы "употребляете"
Как человек может поддержать своих родных и близких, тех кто оказался без работы в это время, или заболел коронавирусом. Как вести себя с пожилыми родственниками