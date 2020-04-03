Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:19

Как пережить карантин в условиях изоляции [советы психолога]


Даем старт челенджу #залишаюсьвдома Самые интересные спикеры раскроют актуальные вопросы.

Сегодня мы в гостях у Александра Олешко [тренера-психотерапевта, гештальт-терапевта, эксперта в личном консультировании и публичных выступлениях], который ответит на такие вопросы:

Как удержать психическое равновесие в непростых условиях карантина
Правила работы удаленно
Как следить за тем, какую информацию вы "употребляете"
Как человек может поддержать своих родных и близких, тех кто оказался без работы в это время, или заболел коронавирусом. Как вести себя с пожилыми родственниками

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:16

Коронавірус та боротьба за економіку: шок пропозицій, попиту



Сьогодні челендж #залишаюсьвдома підтримала Марія Репко [заступниця директора Центру економічної стратегії]

Центр економічної стратегії – неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики

У відео почуємо про таке:

Які проблеми зараз характерні для економік світу в цілому
Що роблять та мають робити уряди країн в часи коронакризи
"Шок пропозиції – шок попиту – шок очікувань"
Сфери, в яких першочергово потрібно проводити антикризові заходи

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:36

  Ірина_ написав:

Сьогодні челендж #залишаюсьвдома підтримала Марія Репко [заступниця директора Центру економічної стратегії]

Центр економічної стратегії – неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики

У відео почуємо про таке:

Які проблеми зараз характерні для економік світу в цілому
Що роблять та мають робити уряди країн в часи коронакризи
"Шок пропозиції – шок попиту – шок очікувань"
Сфери, в яких першочергово потрібно проводити антикризові заходи

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Девушку плохо слышно. Можно ее попросить сесть поближе?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:23

Investor_K зйомки організовані в домашніх умовах без професійної техніки, тому якість не найкраща.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:45


Сегодняшний спикер, принявший челендж #залишаюсьвдома, Яков Воронин:
Глава комитета по вопросам налогового и таможенного права Национальной ассоциации адвокатов Украины
Доктор юридических наук, доцент собственник Адвокатского бюро «Якова Воронина»

Получим от Якова ответы на следующие вопросы:

Какие налоговые изменения для бизнеса уже ввели в Украине в связи с карантином. Для каких групп установлены налоговые каникулы
Что меняется в этом направлении в связи с продлением карантина
Как меняются сроки введения новых правил использования РРО
Освобождение от уплаты ЕСВ. Кому, как и надолго ли
От каких еще налогов освобождают физлиц на время карантина
Смогут ли проверять во время карантина? Что будет с проверками, которые были начаты до 18 марта 2020 года, но не завершены? В каких случаях и кого смогут штрафовать (если смогут)?
Как работает ГФС во время карантина. Куда человеку можно будет обратиться?

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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 12:03

Свободный рынок земли, ситуация с курсом и "антиколомойские"



В сегодняшнем видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет следующие вопросы:

Закон о рынке земли - это все таки больше "зрада" чи "перемога". Какой в среднем будет цена за гектар земли?
Какие лазейки и подводные камни есть в законе про землю?
Суть "антиколомойского" закона. Что значит для ПриватБанка и бюджета Украины принятие этого закона?
Прогноз курса валют и факторы, которые на него действуют?


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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 16:19

Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки



Офіс ефективного регулювання аналізує основні сфери й ринки української економіки, тому вони згрупували оцінки впливу кризи, що наступає, за секторами.

01:22 ІТ сектор
01:56 транспорт
04:10 сільське господарство
05:03 енергетика, зелена енергетика, моторні палива
07:20 будівництво
08:00 ринок зайнятості

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