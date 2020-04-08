Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:05

Бюджет чрезвычайной ситуации. Прогноз курса



В сегодняшнем видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскроет следующие вопросы:

Позволит ли «бюджет чрезвычайной ситуации» поддержать людей, которые потеряли доход из-за коронакризиса (например, выплата по безработице, программы социального бизнеса и т.д.)
Министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов на вопрос - Без сотрудничества будет дефолт ли в Украине? - дал краткий ответ: «Нет, не будет. Но будет очень сложно». Что же ожидает Украину в случае отказа МВФ в кредитовании
13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. Решит ли этот закон проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счету – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют? Как это облегчит жизнь плательщикам налогов?

Прогноз курса валют на неделю и факторы, которые на него влияют

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