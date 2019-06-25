З 1 квітня 2019 року в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям.
Дивися повний текст Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1 квітня: як отримати доплату.
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Додано: Вів 26 бер, 2019 17:10
Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1...
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Дивися повний текст Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1 квітня: як отримати доплату.
Додано: Вів 26 бер, 2019 17:10
Читала сьогодні звіт про САМУ БІДНУ КРАЇНУ ЄВРОПИ...УКРАЇНУ, довели людей до зубожіння! Виставили в черги за субсидіями, допомогами, а олігарх проквітають й лобіюють свої інтереси на міліарди долларів, а депутати, типу Ляшка продаються, а люди типу с з села бабок, що інформаційно в бульці, голосуються за таких.. так і живемо! Сумна тема.
Додано: Сер 27 бер, 2019 11:02
Министерство новость поспешило опубликовать. Вот только не дало ссылок на соответствующие указы и бумажку сверху не спустило до "найближчого відділення соціального захисту населення". Последние же отказываются принимать какие-либо заявления по этому поводу. Более того они еще и предполагают, что выплат в итоге не будет.
Додано: Сер 27 бер, 2019 11:13
Да после 1го народ в министерствах начнет чемоданы готовить.
Додано: Сер 27 бер, 2019 12:43
OLGA1987
І ще нехай скажуть "сготиняки такі"© коли виплати на 3 дитину повернуть на 13тис доларів (106/8,10) як при кривавому узурпаторі?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Сер 27 бер, 2019 13:39
Re: Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1
Страна социальных выплат.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 03 лип, 2019 05:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста , у меня такая ситуация, что узнала поздно об этих выплатах , на старшего ребёнка не было посвидченя утеряно, пока восстановили , уже июнь. И тут пришлось сразу делать.еще одному посвидченя, в общем только в июле оформляю,но мне сказали что за те 3 месяца деньги мне не вернут , хотя обещали ,, ,, как так '??
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