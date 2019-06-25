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Допомога багатодітним сім'ям у
1700 гривень запрацює з 1...

Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 17:10

Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2019 року в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям.

Дивися повний текст Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1 квітня: як отримати доплату.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2019 17:10

Читала сьогодні звіт про САМУ БІДНУ КРАЇНУ ЄВРОПИ...УКРАЇНУ, довели людей до зубожіння! Виставили в черги за субсидіями, допомогами, а олігарх проквітають й лобіюють свої інтереси на міліарди долларів, а депутати, типу Ляшка продаються, а люди типу с з села бабок, що інформаційно в бульці, голосуються за таких.. так і живемо! Сумна тема.
OLGA1987
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 11:02

Министерство новость поспешило опубликовать. Вот только не дало ссылок на соответствующие указы и бумажку сверху не спустило до "найближчого відділення соціального захисту населення". Последние же отказываются принимать какие-либо заявления по этому поводу. Более того они еще и предполагают, что выплат в итоге не будет.
uniq
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 11:13

  uniq написав:Министерство новость поспешило опубликовать. Вот только не дало ссылок на соответствующие указы и бумажку сверху не спустило до "найближчого відділення соціального захисту населення". Последние же отказываются принимать какие-либо заявления по этому поводу. Более того они еще и предполагают, что выплат в итоге не будет.


Да после 1го народ в министерствах начнет чемоданы готовить.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 12:43

OLGA1987
І ще нехай скажуть "сготиняки такі"© коли виплати на 3 дитину повернуть на 13тис доларів (106/8,10) як при кривавому узурпаторі?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 13:39

Re: Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1

Страна социальных выплат.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2019 16:02

R2 пдв убрать и все будет куда лучше
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 05:55

Добрый день! Подскажите пожалуйста , у меня такая ситуация, что узнала поздно об этих выплатах , на старшего ребёнка не было посвидченя утеряно, пока восстановили , уже июнь. И тут пришлось сразу делать.еще одному посвидченя, в общем только в июле оформляю,но мне сказали что за те 3 месяца деньги мне не вернут , хотя обещали ,, ,, как так '??
kolotilo_tanya_com
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